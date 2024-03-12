WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до сих пор не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

Как заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), в России нет аккредитованной WADA лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в РФ остается низким.

Заявление прозвучало на фоне "Всемирных игр дружбы" – спортивных соревнований, которые должны пройти в сентябре в Екатеринбурге и Москве. WADA отмечает, что не может поручиться за антидопинговую программу данных состязаний. Агентство призвало "проявить осторожность и не узаконивать" игры, сообщают "Ведомости".

WADA пытается помешать проведению в России (Москва и Екатеринбург) Всемирных игр дружбы в 2024 году, которые в западных СМИ представляют как альтернативу Олимпиаде, от которой российских спортсменов фактически отстранили.