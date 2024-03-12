WADA наказало 250 спортсменов РФ на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительные приговоры 250 атлетам из России после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

Об этом говорится на сайте организации. Еще 32 спортсменам РФ были предъявлены обвинения, а по 106 делам продолжаются расследования. Также WADA отчиталось, что расследование в рамках операции LIMS продолжает быть "успешным".

Ранее сообщалось, что WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории.