12 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правкомиссия согласовала проект о новой льготе для россиян с длинными вкладами

С 2025 года в России могут измениться правила расчета налога на процентный доход по банковским депозитам на срок свыше одного года, полученный после 1 января 2024 года.

Об этом говорится в проекте закона о поправках в Налоговый кодекс. Проект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. Речь идет о том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями.

В настоящее время НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка Банка России на 1-е число каждого месяца за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и от этого результата берется 13 или 15% (при доходе от 5 млн руб.) налога.

Согласно поправкам, если доходы вкладчика за текущий налоговый период окажутся ниже пороговой суммы (1 млн руб., умноженный на максимальную ставку ЦБ), то полученная разница может уменьшить "вплоть до нуля" налоговую базу следующих периодов. Такое будет возможно, если эти доходы в виде процентов не будут получены "за текущий налоговый период". Как следует из пояснительной записки к проекту закона, инициатива затронет вклады сроком от одного года. Действие нормы потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году.

Как заявили в Минфине, поправки направлены на уменьшение налоговой базы по доходам от долгосрочных вкладов на размер освобождаемого от налогообложения лимита по каждому календарному году, сообщает РБК.

Как говорил зампред Совфеда Николай Журавлев, инициатива будет стимулировать долгосрочные вложения россиян. Отмечается, что из-за высокой ключевой ставки сейчас мало длинных вкладов — банки предлагают высокие проценты по коротким депозитам.

Теги: депозиты, вклады, налоги


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