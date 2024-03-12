Большинство российских врачей пожаловались на дефицит лекарств

С дефицитом некоторых лекарственных препаратов в России столкнулись 78,5% врачей.

Как говорится в исследовании профессионального сообщества "Врачи РФ", чаще всего медработники сообщали о нехватке антибиотиков, инсулинов и препаратов для терапии сахарного диабета, антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических и противосудорожных препаратов. Всего было заявлено о недостатке более 400 наименований лекарств, 74 из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как заявили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время "дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует", а запасов лекарств из перечня ЖНВЛП хватит на восемь месяцев.

Как заявил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, проблемы с некоторыми препаратами связаны с тем, что производители прекратили поставки в Россию, сообщает Forbes.

Ранее Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците в России антибиотиков, в том числе иностранных. Лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены.