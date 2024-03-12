Стали известны параметры возможного повышения НДФЛ и налога на прибыль

Кабмин России готовится повысить налоги на личные доходы граждан и прибыль компаний.

В правительстве обсуждается возможность взимать 15% НДФЛ с доходов россиян выше 1 млн руб. в год и 20% — с доходов от 5 млн руб. в год.

Кроме того, кабмин прорабатывает повышение налога на прибыль компаний с 20% до 25%, сообщает Forbes со ссылкой на источник, который знаком с проектировками правительства.

Федеральный чиновник подтвердил, что "ведется работа по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и организаций", но не указал, какие параметры прорабатываются.

Как сообщалось ранее, в кабмине России приступили к работе над фискальными мерами, которые анонсировал президент Владимир Путин. Министерство финансов ведет эту работу с конца прошлого года. Изменения в налоговый кодекс можно разбить на несколько групп.