12 Марта 2024
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Политика Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Александр Дрозденко в ТОП-10 российских губернаторов "с очень сильным влиянием"

Агентство политических и экономических коммуникаций представило аналитический доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2024 года».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по результатам экспертной оценки вновь занял шестое место в разделе глав российских регионов с «очень сильным влиянием».

При этом, отметим, что средний балл губернатора Ленобласти продолжил расти, достигнув отметки 6,91. Напомним, предыдущий показатель был равен 6,74. По мнению экспертов, участвовавших в составлении рейтинга АПЭК это свидетельствует о потенциале для дальнейшего усиления влияния губернатора.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Особо эксперты отметили, что в Ленобласти творчески следуют федеральным трендам и общегосударственному курсу. Доклад АПЭК также подчеркивает важность усиления субъектности глав регионов. А это поддерживается, например, фактом передачи на уровень муниципальных образований части средств, поступающих в бюджет области. Как раз в Ленинградской области при поддержке губернатора Александра Дрозденко было решено передавать на уровень муниципальных образований часть средств, поступающих в бюджет региона от экологических платежей.

михаил мишустин, александр дрозденко(2023)|Фото: lenobl.ru

Вообще в регионе работа областной команды, какой бы сферы она ни касалась, главный вектор направлен на то, чтобы жители области с каждым днем чувствовали улучшения, ощущали качественные изменения в экономике и социальной сфере региона на примере собственной семьи.

«Мы часто говорим о человекоцентричности и клиентоориентированности, и это не просто слова. Это решения, которые мы внедряем, потому что команда заботы — это всегда реальные действия», — подчеркивал в своих публичных выступлениях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Региональные лидеры общественного мнения воспринимают позиционирование губернатора Ленинградской области в рейтинге АПЭК как главы региона с "очень сильным влиянием" как абсолютно адекватную оценку эффективной работы команды исполнительной власти 47 региона.

правительство ленинградской области(2023)|Фото: lenobl.ru

Член Региональной контрольной комиссии, секретарь первичного отделения «Единой России» Алексей Ломов акцентирует внимание на том, что факторы, которые сказываются на позициях губернаторов в различных рейтингах, главным образом связаны с развитием экономики региона, открытием новых промышленных производств, появлением новых рабочих мест.

"Это и стабилизация ситуации, связанной с работой действующих заводов. В нашем случае это еще и в том числе прямое общение губернатора с жителями по понедельникам, которые проходит регулярно на протяжении, по-моему, 12-ти лет. Все это и создает некое спокойствие в регионе – а степень спокойствия в Ленобласти стабильна на протяжении уже долгого времени", - отмечал общественный деятель в интервью местным СМИ.

Стенд Ленинградской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Исполнительный директор Ленинградской торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев в общении с журналистами высказывал уверенность, что развивающаяся экономика дает региону хорошую информационную повестку.

"Все лидеры регионов, кто занимает первые места, сильные и активные люди. Подвинуть кого-то из них – задача нетривиальная. Но у Ленобласти, определенно, есть предпосылки для дальнейшего роста. И то, что Александр Дрозденко устойчиво удерживает шестую позицию – неудивительно. Активно развивающаяся экономика региона дает хорошую информационную повестку, что положительно влияет на рейтинг губернатора. Работа региона и ее руководителя видна. Да, некоторые вопросы все еще остаются сложными, но пути для их решения есть – это главное", - отметил эксперт.

Теги: руйтинг апэк, александр дрозденко, человекоцентричность, губернаторы с очень сильным влиянием


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