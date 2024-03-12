Александр Дрозденко в ТОП-10 российских губернаторов "с очень сильным влиянием"

Агентство политических и экономических коммуникаций представило аналитический доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2024 года».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по результатам экспертной оценки вновь занял шестое место в разделе глав российских регионов с «очень сильным влиянием».

При этом, отметим, что средний балл губернатора Ленобласти продолжил расти, достигнув отметки 6,91. Напомним, предыдущий показатель был равен 6,74. По мнению экспертов, участвовавших в составлении рейтинга АПЭК это свидетельствует о потенциале для дальнейшего усиления влияния губернатора.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Особо эксперты отметили, что в Ленобласти творчески следуют федеральным трендам и общегосударственному курсу. Доклад АПЭК также подчеркивает важность усиления субъектности глав регионов. А это поддерживается, например, фактом передачи на уровень муниципальных образований части средств, поступающих в бюджет области. Как раз в Ленинградской области при поддержке губернатора Александра Дрозденко было решено передавать на уровень муниципальных образований часть средств, поступающих в бюджет региона от экологических платежей.

Вообще в регионе работа областной команды, какой бы сферы она ни касалась, главный вектор направлен на то, чтобы жители области с каждым днем чувствовали улучшения, ощущали качественные изменения в экономике и социальной сфере региона на примере собственной семьи.

«Мы часто говорим о человекоцентричности и клиентоориентированности, и это не просто слова. Это решения, которые мы внедряем, потому что команда заботы — это всегда реальные действия», — подчеркивал в своих публичных выступлениях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Региональные лидеры общественного мнения воспринимают позиционирование губернатора Ленинградской области в рейтинге АПЭК как главы региона с "очень сильным влиянием" как абсолютно адекватную оценку эффективной работы команды исполнительной власти 47 региона.

Член Региональной контрольной комиссии, секретарь первичного отделения «Единой России» Алексей Ломов акцентирует внимание на том, что факторы, которые сказываются на позициях губернаторов в различных рейтингах, главным образом связаны с развитием экономики региона, открытием новых промышленных производств, появлением новых рабочих мест.

"Это и стабилизация ситуации, связанной с работой действующих заводов. В нашем случае это еще и в том числе прямое общение губернатора с жителями по понедельникам, которые проходит регулярно на протяжении, по-моему, 12-ти лет. Все это и создает некое спокойствие в регионе – а степень спокойствия в Ленобласти стабильна на протяжении уже долгого времени", - отмечал общественный деятель в интервью местным СМИ.

Исполнительный директор Ленинградской торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев в общении с журналистами высказывал уверенность, что развивающаяся экономика дает региону хорошую информационную повестку.

"Все лидеры регионов, кто занимает первые места, сильные и активные люди. Подвинуть кого-то из них – задача нетривиальная. Но у Ленобласти, определенно, есть предпосылки для дальнейшего роста. И то, что Александр Дрозденко устойчиво удерживает шестую позицию – неудивительно. Активно развивающаяся экономика региона дает хорошую информационную повестку, что положительно влияет на рейтинг губернатора. Работа региона и ее руководителя видна. Да, некоторые вопросы все еще остаются сложными, но пути для их решения есть – это главное", - отметил эксперт.