12 Марта 2024
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Экономика Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

Александр Дрозденко: Обеспечивать продовольственную безопасность - стратегическая наша задача

По оценке Министерства сельского хозяйства РФ, Ленинградская область сегодня входит в ТОП-10 ведущих регионов России по развитию АПК.

«Агропромышленный комплекс Ленобласти завершил 2023 год с успешными результатами. За это огромная благодарность нашим труженикам! Мы с вами работаем в последние несколько лет в непростое время, но, тем не менее, ежегодно укрепляем статус Ленинградской области как одного из крупнейших аграрных регионов страны и самого крупного аграрного региона Северо-Запада. И, конечно, нам нужно продолжать бороться, улучшая свою работу, чтобы сохранять лидирующие места. 2024 год — легким не будет. Сейчас нам нужно готовиться к проведению весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки. Мы должны с вами понимать, что наращивание объемов производства по всем основным показателям должно происходить и дальше. Мы должны обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это сегодня уже — стратегическая, политическая и военная безопасность страны», — поставил задачи на новый аграрный год Александр Дрозденко.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Глава региона также обозначил условия для дальнейшего роста: это — ввод земель в оборот, увеличение посевных площадей для расширения производства, поддержка программы комплексного развития сельских территорий для создания комфортных условий жизни и работы на селе, подготовка кадров для работы на современной технике, современных предприятиях АПК.

Справка. Рост объема производства продукции АПК в 2023 году в Ленинградской области составил 14%, произведено товаров на 410,2 млрд рублей. Объем государственной поддержки вырос на 17% и составил 6,232 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве выросла на 17% до 64,5 тыс. рублей.

апк, сельское хозяйство, животноводство, ферма, коровы(2023)|Фото: lenobl.ru

По итогам 2023 года рост производства молока в Ленинградской области составил 5%. Всего в минувшем году в регионе произведено 713,3 тысячи тонн. Молочная продуктивность коров составила 9916 кг (101,8%). А с начала 2024 года рост производства молока в Ленинградской области уже составил 1%, произведено 57 тысяч тонн.

Напомним, Ленинградская область занимает 1 место в России по молочной продуктивности и 9 место по объемам молока в сельхозорганизациях. Всего Ленобласть производит 2% от общего объема молока в России и 33% от объемов Северо-Западного федерального округа. В Ленинградской области действуют хозяйства, возглавляющие рейтинг России по молочной продуктивности: ЗАО «ПЗ «Рабитицы», АО «ПЗ «Гомонтово», АО «ПЗ Гражданский», СПК Будогощь, АО «Алексино», СПК «Дальняя поляна».

Производство молока(2023)|Фото: Накануне.RU

«Стабильная господдержка, работа племенной службы, постоянная модернизация производства и внедрение современных технологий содержания позволяют Ленинградской области оставаться в лидерах России по производству молока. В этом году мы планируем ввести в Лужском районе роботизированный молочный комплекс и крупнейший на Северо-Западе комплекс на 8 тысяч голов, что даст значительный прирост производства молока», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Всего в состав АПК Ленинградской области входит 626 предприятий, в которых занято 31 тысяча человек, действуют 762 фермерских хозяйств и более 254 тысяч личных подсобных хозяйств.

крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Невзорова в Кетовском районе Зауралья, АПК, техника(2016)|Фото: kurganobl.ru

АПК Ленинградской области является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет свои лидирующие позиции среди регионов России.

А именно: 1 место по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место – по поголовью птицы; 3 место – по выращиванию форели, грибов и цветов; 5 место – по урожайности рапса, производству мяса птицы и 9 место – по производству молока в сельхозорганизациях.

Государственная поддержка АПК Ленинградской области в 2023 году составила 6,232 млрд руб. (+936 млн руб. к уровню 2022 года), из областного бюджета — 5,247 млрд руб. (+667 млн руб.). Финансирование программы комплексного развития сельских территорий — 1,605 млрд руб., за счет средств областного бюджета — 1,263 млрд рублей. Налоговые поступления в доход бюджетов всех уровней по итогам 2023 года вырастут на 1,1 млрд руб. (на 6,1%) до 19 млрд руб.

Теги: производство молока, александр дрозденко, апк, ленобласть, продовольственная безопасность


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