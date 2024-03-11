В Прикамье признан банкротом экс-депутат ЗакСо

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Подкорытова.

Заявление о признании Владимира Подкорытова банкротом поступило в суд 30 октября 2023 г. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн руб., пишет "Ъ-Прикамье".

В последнее время различные экс-депутаты городского и краевого уровней стали фигурантами дел о банкротстве. Среди экс-депутатов заксобрания значатся Виктор Плюснин, Егор Заворохин, Михаил Арзуманов.