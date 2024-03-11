В тюменском селе введен карантин по бешенству животных

В селе Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 11 марта запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В феврале в деревне Головина Тюменского района был введен карантин по бешенству животных. В августе 2023 г.. в Амурской области барсук, больной бешенством, укусил 13-летнего мальчика на частном подворье. В селе Калинино Михайловского района вводили карантин. Ребенку оказана медицинская помощь, его вакцинировали. Также вацинировали всех сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок. В июне того же года аналогичный случай был выявлен в Свободненском районе, где местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака. В начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу.