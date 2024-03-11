Ирек Файзуллин: В Астраханской области идёт активная работа по решению приоритетных задач в сфере модернизации системы ЖКХ и строительной отрасли

Сегодня в рамках рабочей поездки в Астраханскую область Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провёл отраслевое совещание. Главной темой обсуждения стал вопрос развития строительного комплекса и ЖКХ в регионе.

Во вступительном слове он отметил, что сегодня перед Правительством России стоит серьёзная задача: на основе поручений, озвученных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, сформировать новые национальные проекты на ближайшие шесть лет.

По мнению Министра, в Астраханской области идёт активная работа по решению приоритетных задач в сфере модернизации системы ЖКХ и строительной отрасли. Например, за два месяца 2024 года в регионе сдали около 70 тысяч квадратных метров жилья, что превышает аналогичный показатель прошлого года.

«Серьёзную работу регион ведёт в области комплексного развития застроенных территорий. Сегодня мы осмотрели новые площадки с уже построенными и строящимися домами. Такие территории – это залог модернизации Астрахани», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Губернатор Игорь Бабушкин поблагодарил руководство федерального Минстроя за совместную работу и поддержку региона. Он отметил, что в прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию 623 тысячи квадратных метров жилья. По сравнению с 2019 годом рост составил 210%, что является для Астраханской области абсолютным максимумом.

Глава региона отметил один из наиболее востребованных у жителей федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды». Астраханцы активно участвуют в выборе площадок, подлежащих реконструкции.

В настоящий момент Минэкономразвития РФ проводит Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». По результатам предварительного отбора астраханский объект «Парк Знаний» вошёл в список 60 лучших проектов России и сейчас находится в лидерах. Губернатор выразил надежду, что благоустроенный объект Астрахани станет одним из победителей конкурса, для этого есть все основания.

Также Астраханская область стала регионом, где полностью решён вопрос с восстановлением прав обманутых дольщиков. Для этого пришлось разработать и принять уникальный областной закон, регламентирующий процедуру выплаты денежных компенсаций.

За высокие достижения в строительной и жилищно-коммунальной сфере Ирек Файзуллин вручил специалистам отрасли почётные награды Минстроя РФ. В свою очередь, губернатор Игорь Бабушкин наградил Министра строительства и ЖКХ России медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью»