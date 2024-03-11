Борт "Аэрофлота" не смог улететь из Дубая в Москву

Boeing 777 "Аэрофлота", собравшийся улететь из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки.

Речь идет о рейсе SU-521. Он вылетел в столицу России в 16.35 по местному времени. Вскоре он начал возвращаться в аэропорт вылета из-за "технических причин". 40 минут лайнер кружил в воздухе, потом из него слили топливо.

В аэропорту пассажирам объяснили, что борт неисправен. При этом никакой информации о новом времени, питании и гостинице до сих пор нет, пишет Mash.