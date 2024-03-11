Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что указом президента заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии.

"На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения. Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами", - написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Ранее Кузьменков сумел в кратчайшие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне специальной военной операции, которая показала свою исключительную эффективность. До этого – такую же альтернативную систему обеспечения генерал Кузьменков смог выстроить и в зоне группировки Росгвардии в Сирии, написал Хинштейн.