Глава Минстроя Ирек Файзуллин с губернатором Игорем Бабушкиным лично оценили качество строительства объектов в Астраханской области

Ирек Файзуллин и Игорь Бабушкин лично оценили качество ремонтных работ в КРК «Октябрь», обсудили модернизацию городской системы водоснабжения и Северных очистных сооружений, а также проверили ход строительства многоэтажных домов в Астрахани.

Первым объектом посещения стали Северные очистные сооружения в поселке Началово Приволжского района. Их реконструируют поэтапно в рамках нацпроекта «Экология». На модернизацию выделено свыше 3,5 млрд рублей. Также Ирек Файзуллин и Игорь Бабушкин осмотрели новый дюкерный переход на ул. Красная Набережная, где ведется ремонт сетей водоснабжения.

В ходе рабочего визита Министр строительства и ЖКХ РФ и губернатор Астраханской области осмотрели Парк Знаний, который был открыт осенью прошлого года. Проект стал победителем Всероссийского голосования федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере расположены детские площадки, качели, амфитеатр и фонтан.

Также Игорь Бабушкин и Ирек Файзуллин проверили ход строительства многоэтажных домов ЖК «Центральный». Новый микрорайон возводят на месте частной одноэтажной застройки. В рамках проекта уже введено в эксплуатацию три дома на 563 квартиры. Кроме того, на территории ЖК расположится прогулочный бульвар и детский сад на 80 мест. Ирек Файзуллин отметил современные подходы и качество при реализации проекта.

«При создании подобных масштабных проектов жилищного строительства важно уделять значительное внимание развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни граждан», – считает Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Еще один объект – КРК «Октябрь». На его базе будет функционировать культурно-образовательный центр. По проекту здесь разместят зимний сад, конференц- и концертный залы, лектории.

На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы и проводят коммуникации. Восстановление КРК проходит в рамках государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области».

«Одна из важных задач, которая стоит перед нами, – сохранить исторический интерьер здания. Мы должны вернуть «Октябрю» первоначальный облик. По договору объект должен быть сдан в декабре 2024-го. Ожидается, что восстановленный комплекс станет еще одной точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов», – прокомментировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.