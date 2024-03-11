11 Марта 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Глава Минстроя Ирек Файзуллин с губернатором Игорем Бабушкиным лично оценили качество строительства объектов в Астраханской области

Ирек Файзуллин и Игорь Бабушкин лично оценили качество ремонтных работ в КРК «Октябрь», обсудили модернизацию городской системы водоснабжения и Северных очистных сооружений, а также проверили ход строительства многоэтажных домов в Астрахани.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Первым объектом посещения стали Северные очистные сооружения в поселке Началово Приволжского района. Их реконструируют поэтапно в рамках нацпроекта «Экология». На модернизацию выделено свыше 3,5 млрд рублей. Также Ирек Файзуллин и Игорь Бабушкин осмотрели новый дюкерный переход на ул. Красная Набережная, где ведется ремонт сетей водоснабжения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В ходе рабочего визита Министр строительства и ЖКХ РФ и губернатор Астраханской области осмотрели Парк Знаний, который был открыт осенью прошлого года. Проект стал победителем Всероссийского голосования федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере расположены детские площадки, качели, амфитеатр и фонтан.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также Игорь Бабушкин и Ирек Файзуллин проверили ход строительства многоэтажных домов ЖК «Центральный». Новый микрорайон возводят на месте частной одноэтажной застройки. В рамках проекта уже введено в эксплуатацию три дома на 563 квартиры. Кроме того, на территории ЖК расположится прогулочный бульвар и детский сад на 80 мест. Ирек Файзуллин отметил современные подходы и качество при реализации проекта.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«При создании подобных масштабных проектов жилищного строительства важно уделять значительное внимание развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни граждан», – считает Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Еще один объект – КРК «Октябрь». На его базе будет функционировать культурно-образовательный центр. По проекту здесь разместят зимний сад, конференц- и концертный залы, лектории.

(2024)|Фото: astrobl.ru

На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы и проводят коммуникации. Восстановление КРК проходит в рамках государственной программы «Развитие культуры в Астраханской области».

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Одна из важных задач, которая стоит перед нами, – сохранить исторический интерьер здания. Мы должны вернуть «Октябрю» первоначальный облик. По договору объект должен быть сдан в декабре 2024-го. Ожидается, что восстановленный комплекс станет еще одной точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов», – прокомментировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, ирек файзуллин, строительные объекты


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