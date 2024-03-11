Арестован топ-менеджер банка "Россия"

Арестован вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев. Он стал фигурантом дела о коммерческом подкупе, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Андрееву предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 208 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Он заключен под стражу до 4 мая.

В банке заявили, что следствие и задержание топ-менеджера – инициатива самой кредитной организации.

Андреева задержали накануне в процессе получения 2 млн руб. от бизнесменов, которые строят элитный коттеджный поселок под Всеволожском. В проект инвестирует банк "Россия". По данным "Фонтанки", каждый месяц предприниматели платили топ-менеджеру, чтобы финансирование продолжалось, за три года "поступления" составили около 30 млн руб.

Банк "Россия" известен своими акционерами – бывшими и настоящими: несколько друзей Владимира Путина - бизнесмены Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко, музыкант Сергей Ролдугин, а также его родственники — Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента, и Николай Шамалов, которого СМИ называли сватом президента.