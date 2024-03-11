В Челябинской области арестован ямалец, стрелявший по полицейским

Уроженцу Ямала, устроившему стрельбу по полицейским в Челябинской области, предъявлено обвинение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"9 марта текущего года в дневное время 33-летний обвиняемый, находясь на территории СНТ "Кварц", расположенного в Кыштымском городском округе, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, применил в отношении инспектора ДПС насилие, произведя выстрел из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Полицейского госпитализировали.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО до 9 мая.