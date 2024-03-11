Охлобыстин начал искать спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams

Актер Иван Охлобыстин начал искать новых спонсоров для выплаты вознаграждений за последующие уничтоженные танки Abrams.

"Относительно всех остальных "Абрамсов" пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", - сказал РИА Новости Охлобыстин.

Ранее Минобороны России подтвердило уничтожение очередного американского танка Abrams в зоне спецоперации на Украине. Об уничтожении первого танка этого вида ведомство сообщило 27 февраля. Уточнялось, что расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге.