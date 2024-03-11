Буданов* заявил о подготовке Киевом "серьезной операции" в Крыму

Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, об этом заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов*.

"Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание Welt предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.

* Внесен в список террористов и экстремистов