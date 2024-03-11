Общественная палата Екатеринбурга выбрала председателя и его заместителей

Сегодня, 11 марта, состоялось первое заседание Общественной палаты Екатеринбурга седьмого состава. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на нем был избран председатель, а также его заместители.

Как и ожидалось ранее, на должность председателя Общественной палаты утверждена кандидатура главы предыдущего состава Якова Силина (на фото), который является ректором УрГЭУ. Заместителями председателя стали гендиректор НПО "Автоматика" Андрей Мисюра, гендиректор "УГМК Застройщик" Евгений Мордовин, директор некоммерческой организации "Свердловский областной благотворительный фонд" Сергей Черкасов и бывший вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.

Количество профильных комиссий осталось прежним, их будет пять. Каждая будет заниматься решением актуальных вопросов в нескольких сферах. Это благоустройство, экономика, социальная политика, здравоохранение, строительство, развитие дорожной структуры и транспорта.

Напомним, Общественная палата состоит из 33 человек. В начале этого года 11 кандидатов определил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, столько же утвердили депутаты гордумы. В феврале избранные члены провели голосование и выбрали еще 11 человек.