Кейт Миддлтон прокомментировала "фотошоп" на фото с детьми

Принцесса Уэльская Кэтрин прокомментировала ситуацию со следами "фотошопа" ее фотографии с детьми.

Ранее крупные мировые агентства начали удалять публикации с фотографией, предоставленной британской королевской семьей, поскольку нашли на ней следы фотомонтажа, причем довольно неумелого.

В комментарии Кейт Миддлтон на ее официальных страницах в соцсетях говорится, что она сама подредактировала снимок. Она извинилась за "путаницу", которую вызвала фотография.

"Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с монтажом. Я хотела бы выразить свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы поделились вчера. Я надеюсь, что все празднующие хорошо провели День матери", - написала невестка короля Великобритании.

Въедливые журналисты и пользователи соцсетей нашли на снимке по крайней мере 16 подозрительных участков. Дальше началась трактовка того, почему снимок был отредактирован. А ведь именно со слухами семья наследника престола хотела разобраться, опубликовав снимок Кейт.

Недавно Кейт Миддлтон перенесла некую полостную операцию, после которой будет восстанавливаться еще несколько недель. На публике она не появлялась с Рождества.