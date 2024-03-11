Новые автобусы выйдут на маршруты в Астрахани

15 марта девять новых автобусов малого класса начнут курсировать по маршруту «ул. Карагалинская - Центральный стадион». Новый транспорт будет работать с 6.00 до 22.30.



Как сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, в будние дни интервал движения в утренние часы составит 12-14 минут, вечером - 14-24 минуты. По выходным и в праздники - 17 минут по утрам, 17-37 минут в вечернее время.



Маршрут № 19с «ул. Карагалинская - Центральный стадион» проходит по следующим улицам: в прямом направлении: ул. Карагалинская, пер. Белый, ул. Щукина, Комсомольский пер., ул. Новороссийская, ул. 2-я Соликамская, ул. Яблочкова, ул. Анри Барбюса, ул. Савушкина; в обратном направлении: ул. Савушкина, ул. Анри Барбюса, ул. Яблочкова, ул. 2-я Соликамская, ул. Революционная, ул. Соликамская, ул. Новороссийская, Комсомольский пер., ул. Щукина, Белый пер., ул. Карагалинская.