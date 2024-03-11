11 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Новые автобусы выйдут на маршруты в Астрахани

15 марта девять новых автобусов малого класса начнут курсировать по маршруту «ул. Карагалинская - Центральный стадион». Новый транспорт будет работать с 6.00 до 22.30.

Как сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, в будние дни интервал движения в утренние часы составит 12-14 минут, вечером - 14-24 минуты. По выходным и в праздники - 17 минут по утрам, 17-37 минут в вечернее время.

Маршрут № 19с «ул. Карагалинская - Центральный стадион» проходит по следующим улицам: в прямом направлении: ул. Карагалинская, пер. Белый, ул. Щукина, Комсомольский пер., ул. Новороссийская, ул. 2-я Соликамская, ул. Яблочкова, ул. Анри Барбюса, ул. Савушкина; в обратном направлении: ул. Савушкина, ул. Анри Барбюса, ул. Яблочкова, ул. 2-я Соликамская, ул. Революционная, ул. Соликамская, ул. Новороссийская, Комсомольский пер., ул. Щукина, Белый пер., ул. Карагалинская.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Автобусы будут производить посадку-высадку пассажиров строго на фиксированных остановочных пунктах: в прямом направлении: - улица Латышева, Завод Станкостроительный, Бюро медико- социальной экспертизы, Центральный стадион, АГТУ, Школа им. Пушкина, Кинотеатр «Призыв», Детский мир, Ж/д Вокзал, ТЦ Ярмарка, ТЦ Айсберг, Цирк, Картинная галерея, Дом-музей Б.М. Кустодиева, улица Коммунистическая, ЦУМ, Сквер Ульяновых, Площадь Ленина, Татар-Базар, улица Трофимова, Жилгородок, Школа № 59, Мореходное училище, Суворовское училище, Мост «Милицейский», Нариманово, Школа № 74, Спорттовары, Школа № 51, Поликлиника СРЗ, Дом офицеров Каспийской флотилии, Завод АСПО, улица Батайская, Аэропортовский пр-д, Якорь;
в обратном направлении: - Якорь, Завод металлоконструкций, улица Батайская, Завод АСПО, Дом офицеров Каспийской флотилии, Поликлиника СРЗ, Молодёжная библиотека, Спорттовары, Школа № 74, улица Каширская, Нариманово, Мост «Милицейский», Суворовское училище, Мореходное училище, Школа № 59, Жилгородок, улица Трофимова, Татар-Базар, Астраханьрегионгаз, Площадь Ленина, Сквер Ульяновых, ЦУМ, улица Коммунистическая, Дом-музей Б.М. Кустодиева, Картинная галерея, Цирк, ТЦ Айсберг, Ж/д Вокзал, Александро-Мариинская областная клиническая больница, Селенские Исады, Кинотеатр «Призыв», Бульвар Победы, Школа им. Пушкина, АГТУ, Центральный стадион, Бюро медико-социальной экспертизы, Завод Станкостроительный, улица Латышева.

Теги: новые автобусы, маршрут, пассажиры, министерство транспорта


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