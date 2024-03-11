Родитель пожаловался на "развратные" танцы педагогов екатеринбургского лицея

Родитель одного из учащихся гимназии №161 Екатеринбурга пожаловался на якобы неподобающее поведение педагогов. Речь о танцевальном баттле, который устроили учителя в рамках конкурса в честь 8 марта.

"Одно из заданий было по типу, у кого лучше танец. Судя по видео, две учительницы решили, что разврат им поможет победить. Дети, сидящие в зале, видимо, их не смутили", - говорится в записи с видео, опубликованном в Telegram-канале "Злой Екатеринбург".

На видео слышно, как ученики подбадривают своих педагогов и танцуют вместе с ними. В департаменте образования Екатеринбурга также поспешили высказать свое мнение относительно действий учителей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента, видео является лишь фрагментом мероприятия и не отражает содержания праздника в целом, а потому и интернет-пользователям предоставили вырванный из контекста фрагмент.

"По условиям одного из конкурсов нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма "От заката до рассвета". Видео не отражает содержания праздника в целом", - пояснили в департаменте.

Там также рассказали о программе праздника - концерт для педагогов в формате конкурса "А ну-ка, девушки" прошел в преддверии 8 Марта. Организаторами выступила как учителя, так и Совет старшеклассников. В рамках конкурса учителя сочиняли стихотворения о весне, вспоминали названия картин и других произведений искусства, пели известные музыкальные произведения. Дети также выступали с музыкальными композициями.

