Земельные участки среди военнослужащих в Перми будут распределять по жребию

В Перми земельные участки для участников СВО будут распределять на жеребьевке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Жеребьевка будет проходить в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки. Для получения земли участникам СВО необходимо обратиться с соответствующими заявлением и документами в департамент социальной политики администрации Перми. Реестр заявителей, имеющих право на получение земельного участка, формируется в соответствии с датой подачи заявления.

В случае гибели военного, мерой поддержки смогут воспользоваться члены семьи: супруга или супруг, родители, а также дети участников СВО.

Распределение земли будет проводиться методом случайной выборки специально созданной комиссией. На процедуру жеребьевки попадут только те участки, которые включены в соответствующий перечень.

Если участок военнослужащим не подойдет, они могут отказаться от него, подав соответствующее заявление.

Земли, предоставленные участникам СВО, могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства. На февральском заседании пермской городской думы утверждены максимальные и минимальные параметры таких участков – от 450 до 1200 кв. метров. В течение года планируется сформировать 99 участков для предоставления.