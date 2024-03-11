Одному из семи пострадавших в ДТП на трассе "Екатеринбург - Тюмень" делают операцию

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе "Екатеринбург - Тюмень". Одному из них потребовалась операция.

Напомним, авария случилась сегодня на 78 км трассы: столкнулись минивэн "Тойота" и грузовик "Хонг Ян". В результате водитель и шестеро пассажиров "Тойоты", двое из которых несовершеннолетние, были доставлены в больницу. Шофер грузовика не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском Минздраве, состояние водителя минивэна осложняется многочисленными травмами. У мужчины сотрясение головного мозга, закрытая травма живота и переломы. В настоящее время медики проводят ему операцию.

У годовалой девочки, которая находилась в машине, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

"Остальные пассажиры получили различные повреждения, переломы, ссадины. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заверили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что всех пострадавших транспортировали в больницу Богдановича.