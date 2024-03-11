Еще одного участника "голой вечеринки" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд в Москве оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* еще одного участника "голой вечеринки".

Как сообщает РИА Новости, это некий Вячеслав Большаков.

До этого за участие в скандальной вечеринке были наказаны рэпер Vacio, заплативший 200 тысяч штрафа и проведший 15 суток в изоляторе, и Анастасия Ивлеева (штраф на 100 тысяч).

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

* Запрещенное в России экстремистское движение