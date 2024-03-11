Есть предпосылки для рекордного урожая зерна - РЗС

Есть предпосылки для сбора рекордного урожая зерновых в этом сезоне, по прогнозу он составит около 145 млн тонн. "Это хороший урожай", - комментирует глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Но он подчеркивает, что рекордные планы, которые озвучивает Минсельхоз, не совсем корректно сопоставляются с прошлым годом, когда в географию посевов не были включены присоединенные территории. В этом году они уже фигурируют в планах.

Сейчас 20 млн гектаров засеяно озимыми, под яровые стоит план на 30 с лишним млн гектаров (вместе с новыми регионами).

По словам Злочевского, состояние озимых не вызывает особых опасений, в этом году в плохом состоянии находится лишь 4% от посевных площадей, в среднем в последние годы этот показатель составлял 6%.

"Есть данные по наращиванию закупок удобрений. Правда, снизились закупки в Поволжье, на Северном Кавказе и в ЮФО. Резкого, обвального падения урожайности мы не ожидаем, но риски существуют", - отметил эксперт.