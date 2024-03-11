Путин денонсировал соглашение СССР и Англии о рыболовстве

Президент России Владимир Путин своей подписью утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве.

Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Соглашение подписали в Москве 25 мая 1956 г. В соответствии с договоренностью, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.