Премьер Швеции: Необходимости размещать ядерное оружие в стране нет

Необходимость в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории Швеции сейчас отсутствует, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

"Сейчас мы не видим необходимости для Швеции в размещении постоянных баз или ядерного оружия на шведской земле в мирное время", - приводит его слова РИА Новости.

7 марта Швеция официально вошла в состав НАТО. Сегодня флаг страны подняли над штаб-квартирой организации в Брюсселе.

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 году на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 года официально стали членом блока. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия.