Крестьянская экономика выглядит сейчас очень плохо - эксперт

Мировые цены на пшеницу вернулись к уровню 2019-го года. Климатические аномалии не приводят к значительному росту стоимости зерна, поскольку приходятся на потребителей, а не производителей, у которых, наоборот, переизбыток продукции, отмечает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его мнению, несмотря на рекордный экспорт российского зерна, отечественные поставщики имеют "довольно маленькую конкурентоспособность".

На этом фоне фермеров возмущает, что государство изображает бурную деятельность по поддержке сельского хозяйства, но на деле ситуация у средних и мелких производителей все хуже.

"Государство говорит о беспрецедентном уровне поддержки отрасли в 540 млрд руб. Но умалчивается, что около половины этой суммы – пошлина с экспорта, которая изымается у фермеров фактически и обратно возвращается в бюджет и выдается за помощь. Это, мягко говоря, некорректно. А вообще-то это грабеж аграриев. Пошлина вводилась для обеспечения внутреннего рынка, но сейчас запасы внутри страны рекордные, по самое не балуй. И это бумеранг, который вернется и будет очень болезненным. Крестьянская экономика сейчас очень плохо выглядит", - сказал журналистам Злочевский.