11 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" открыл фронт-офис с шоу-румом в центре Екатеринбурга

Компания "Атомстройкомплекс" открыла двухэтажный фронт-офис с шоу-румом. Новый офис продаж расположился в штаб-квартире девелопера в центре Екатеринбурга, на улице Белинского, 39.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, на первом этаже располагаются изолированные переговорные, кабинеты ипотечных брокеров и детская игровая, в цоколе – шоу-рум, где можно оценить отделку, а также мебель и бытовую технику, которой девелопер комплектует квартиры. Первыми посетителями фронт-офиса стали сотрудники партнерских риелторских агентств.

"Перед тем, как начать проектирование, мы посетили фронт-офисы крупнейших московских девелоперов, изучили лучшие практики по организации пространства и взаимодействия с посетителями. Предусмотрели приватную зону переговорных, где посетители смогут спокойно обсуждать условия сделки с менеджером, будучи уверенными в конфиденциальности. Мы учли, что многие покупатели приходят выбирать квартиру всей семьей, и включили в проект игровую комнату с безопасным мягким покрытием, с сухим бассейном, игрушками и мультиками. Таким образом, дети смогут интересно провести время, а родители – полностью сосредоточиться на выборе квартиры", - рассказала директор по развитию агентства недвижимости "АТОМ" Ольга Григоренко.

фронт-офис "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В новом офисе продаж посетители смогут оценить качество стандартной чистовой отделки квартир в домах "Атомстройкомплекса" – износостойкий ламинат, обои под покраску, межкомнатные двери. В шоу-руме также можно посмотреть дополнительные опции – улучшенную отделку, в том числе, санузлов, комплектацию шкафом-купе и кухонным гарнитуром с встроенной бытовой техникой, а также увидеть реализацию типовых дизайн-проектов с использованием мебели и аксессуаров из гипермаркета Hoff, который является партнером девелопера и предлагает особые условия для его клиентов.

фронт-офис "Атомстройкомплекса"(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Сегодня мы используем все доступные инструменты, которые позволяют покупателю оценить будущую квартиру – буклеты, 3-D туры, однако только шоу-рум способен дать самое главное – возможность ощутить себя внутри квартиры. У нас есть опыт создания демонстрационных квартир в строящихся домах, однако размещение шоу-рума во фронт-офисе значительно повышает его доступность, позволяет покупателю в любое время оценить качество отделки и дополнительные возможности, не выезжая на конкретный жилой комплекс", - пояснила Ольга Григоренко.

Теги: офис, открытие, Атомстройкомплекс


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