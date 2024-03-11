В Североуральске инвалиду отказали в трудоустройстве, несмотря на договор по целевому обучению

Жителю Североуральска с инвалидностью III группы отказали в праве на трудоустройство, несмотря на полученное профильное образование. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в 2019 году уралец заключил четырехсторонний договор о целевом обучении по программе среднего профессионального образования между образовательной организацией, заказчиком в лице управления образования Североуральского городского округа и работодателем. Учебу мужчина окончил и пришел трудоустраиваться, однако, протянув диплом, получил отказ: местное управление образования и работодатель просто уклонились от исполнения своих дальнейших обязательств.

В связи с этим прокуратура Североуральска внесла представление об устранении нарушений закона начальнику управления образования Североуральского городского округа и работодателю. После этого уральца оперативно трудоустроили по специальности, предусмотренной договором о целевом обучении.