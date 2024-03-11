В Петербурге велосипедист погиб из-за двери Mercedes

На Крестовском проспекте Санкт-Петербурга погиб велосипедист.

Днем 10 марта 38-летний водитель вышел из своего припаркованного на обочине автомобиля Mercedes. После этого в дверь его автомобиля врезался велосипедист.

От удара гонщика отбросило на проезжую часть, где его сбил автомобиль Volvo, ехавший в попутном направлении. Велосипедист в тяжелом состоянии попал в больницу, где вскоре умер. Полиция начала проверку ситуации, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.