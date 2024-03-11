Знаменитый "депутат Наливкин" из Уссурийска попал в беду

Знаменитый "депутат Наливкин" из Уссурийска попал в беду: у сыгравшего народного избранника Андрея Неретина начался некроз тазобедренного сустава, мужчина остался без работы и не может оплачивать лечение, живет в бараке на окраине города, передает Telegram-канал Baza.

Неретин, более известный как Виталий Иванович Наливкин из "исполнительного комитета Уссурийска", прославился благодаря пародийному YouTube-шоу канала BARAKuda. Наливкин олицетворял деятельного народного избранника и высмеивал пороки современной государственной власти. Скетчи с участием Наливкина стали популярны, набирали миллионы просмотров.

В одном из эпизодов Наливкин якобы стрелял из гранатомета в плакат "Единой России". После выхода выпуска в эфир на авторов возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" и съемки прекратились. Окончательный приговор не вынесли до сих пор.

О проблемах Неретина рассказал местный депутат Вячеслав Гнездилов в своих соцсетях. Неравнодушные граждане откликнулись, создали чат, где скинулись "Наливкину" на костыли и поддержали финансово.

После закрытия шоу на YouTube Неретин устроился сторожем на продуктовую базу, а потом заболели и остался вовсе без работы.