Смартфон в раннем возрасте увеличивает вероятность проблем с психикой — исследование

Между возрастом, в котором ребенок впервые получил смартфон, и его психическим здоровьем в будущем прослеживается связь. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Sapien Labs, пишет Business Insider.

Было опрошено более 27 тыс. молодых людей по всему миру в возрасте от 18 до 24 лет. Даже у тех, кто не испытал психологических травм в детстве, связь между возрастом получения своего первого смартфона и психическим здоровьем во взрослом возрасте была существенной, особенно для женщин.

Так, среди женщин, принявших участие в опросе, 74%, которые впервые получили смартфон в возрасте 6 лет, сообщили, что у них были серьезные психологические проблемы, в то время как среди тех, кто получил смартфон в 15 лет, таких было лишь 52%.

В целом наблюдается явная отрицательная зависимость от возраста получения смартфона: чем раньше, тем больше проблем с психикой.

Многие родители думают, что ребенка нужно как можно раньше приучать к цифровым технологиям. Но, например, Билл Гейтс, понимая их опасность, не разрешал своим детям покупать телефоны до 14 лет, напоминает издание.

Недавно исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что гаджеты в раннем возрасте приводят к задержке в развитии. Такие же результаты были получены ранее в Австралии. А в Университете Валенсии выявили значительную отрицательную взаимосвязь между временем сидения в гаджетах и пониманием прочитанного в начальной и средней школе.

Ученые рекомендуют детям до 14-15 лет по возможности не читать много с экрана, а читать на бумаге. Это согласуется с недавними данными, свидетельствующими о сильной негативной связи между частотой использования цифровых устройств в классе и пониманием прочитанного среди учеников 4 классов в США. "Цифровые" дети хуже усваивают лексику, синтаксис, в меньшей степени могут концентрироваться.