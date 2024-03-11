Смартфон в раннем возрасте увеличивает вероятность проблем с психикой — исследование

11 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество За рубежом
Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Смартфон в раннем возрасте увеличивает вероятность проблем с психикой — исследование

Между возрастом, в котором ребенок впервые получил смартфон, и его психическим здоровьем в будущем прослеживается связь. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования Sapien Labs, пишет Business Insider.
Читайте также:

Было опрошено более 27 тыс. молодых людей по всему миру в возрасте от 18 до 24 лет. Даже у тех, кто не испытал психологических травм в детстве, связь между возрастом получения своего первого смартфона и психическим здоровьем во взрослом возрасте была существенной, особенно для женщин.

Так, среди женщин, принявших участие в опросе, 74%, которые впервые получили смартфон в возрасте 6 лет, сообщили, что у них были серьезные психологические проблемы, в то время как среди тех, кто получил смартфон в 15 лет, таких было лишь 52%.

В целом наблюдается явная отрицательная зависимость от возраста получения смартфона: чем раньше, тем больше проблем с психикой.

Многие родители думают, что ребенка нужно как можно раньше приучать к цифровым технологиям. Но, например, Билл Гейтс, понимая их опасность, не разрешал своим детям покупать телефоны до 14 лет, напоминает издание.

Недавно исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что гаджеты в раннем возрасте приводят к задержке в развитии. Такие же результаты были получены ранее в Австралии. А в Университете Валенсии выявили значительную отрицательную взаимосвязь между временем сидения в гаджетах и пониманием прочитанного в начальной и средней школе.

Ученые рекомендуют детям до 14-15 лет по возможности не читать много с экрана, а читать на бумаге. Это согласуется с недавними данными, свидетельствующими о сильной негативной связи между частотой использования цифровых устройств в классе и пониманием прочитанного среди учеников 4 классов в США. "Цифровые" дети хуже усваивают лексику, синтаксис, в меньшей степени могут концентрироваться.

Теги: смартфон, гаджет, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети