11 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео жителей поселка Черника-парк

Народный фронт обратился в прокуратуру по жителям Березовского, отрезанным от цивилизации

Общероссийский народный фронт обратился в адрес областной прокуратуры с требованием проверить, почему жителей поселка "Черника-парк", ныне относящегося к Березовскому, отрезали от цивилизации. При строительстве частного сектора покупателям обещали магазины и больницы, но частник перепродал земли третьим лицам, поселок перешел под руководство Березовского, а мэрия отказалась содержать единственный съезд и обустраивать остановки. В результате люди остались окружены только жилыми домами, ближайшие социальные блага от которых находятся в 3 км.
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Активисты движения выехали в поселок и убедились – с территории нет не одного выезда на основную дорогу. Только зимой местным жителям удается укатать снег, чтобы хоть как-то выезжать. Многие годы резиденция губернатора, администрация города, владельцы дороги, хозяин съезда, и детский свердловский омбудсмен сваливают решение проблемы друг на друга, о чем мы писали ранее. Все это время молодые родители, пенсионеры и школьники добираются до ближайшей остановки по неосвещенной обочине.

"Кроме того, что к домам нет заезда с автомобильной дороги, на достаточно протяженном расстоянии нет и автобусных остановок. До ближайшей, а это три километра, жители пробираются по обочинам. Сложнее всего детям – школьникам, а также инвалидам: в поселке проживает участник СВО, получивший серьезное ранение и сегодня передвигающийся на инвалидной коляске. Представители президентской организации уже составили обращение в адрес областного прокурора. Мы будем добиваться обустройства безопасного проезда к поселку", – сообщило на своей странице в социальных сетях свердловское отделение Народного фронта.

Напомним, что недавно местные жители записали обращение к главе государства Владимиру Путину и пожаловались на бездействие березовских властей. После этого историей заинтересовался глава Всероссийского комитета поддержки Путина и двоюродный племянник президента Роман Путин, а вслед за ним и ОНФ.

Теги: Народный фронт, Березовский, Черника-парк, СВО, дорога


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