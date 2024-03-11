Народный фронт обратился в прокуратуру по жителям Березовского, отрезанным от цивилизации

Общероссийский народный фронт обратился в адрес областной прокуратуры с требованием проверить, почему жителей поселка "Черника-парк", ныне относящегося к Березовскому, отрезали от цивилизации. При строительстве частного сектора покупателям обещали магазины и больницы, но частник перепродал земли третьим лицам, поселок перешел под руководство Березовского, а мэрия отказалась содержать единственный съезд и обустраивать остановки. В результате люди остались окружены только жилыми домами, ближайшие социальные блага от которых находятся в 3 км.

Активисты движения выехали в поселок и убедились – с территории нет не одного выезда на основную дорогу. Только зимой местным жителям удается укатать снег, чтобы хоть как-то выезжать. Многие годы резиденция губернатора, администрация города, владельцы дороги, хозяин съезда, и детский свердловский омбудсмен сваливают решение проблемы друг на друга, о чем мы писали ранее. Все это время молодые родители, пенсионеры и школьники добираются до ближайшей остановки по неосвещенной обочине.

"Кроме того, что к домам нет заезда с автомобильной дороги, на достаточно протяженном расстоянии нет и автобусных остановок. До ближайшей, а это три километра, жители пробираются по обочинам. Сложнее всего детям – школьникам, а также инвалидам: в поселке проживает участник СВО, получивший серьезное ранение и сегодня передвигающийся на инвалидной коляске. Представители президентской организации уже составили обращение в адрес областного прокурора. Мы будем добиваться обустройства безопасного проезда к поселку", – сообщило на своей странице в социальных сетях свердловское отделение Народного фронта.

Напомним, что недавно местные жители записали обращение к главе государства Владимиру Путину и пожаловались на бездействие березовских властей. После этого историей заинтересовался глава Всероссийского комитета поддержки Путина и двоюродный племянник президента Роман Путин, а вслед за ним и ОНФ.