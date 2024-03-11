11 Марта 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Сургуте завершено расследование резонансного убийства: мужчина зарезал тестя на глазах людей

В Сургуте завершено расследование резонансного убийства. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве тестя, покушении на убийство бывшей супруги и других преступлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Напомним, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено 24 мая, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которого все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который впоследствии сжег.

Пострадавшему была вызвана "скорая", но спасти его не удалось.

В течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Сургута. Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом "О полиции" к нему была применена физическая сила.

В следственном комитете рассказали также другие подробности дела. Как оказалось, на месте резни присутствовала и бывшая жена убийцы.

По информации ведомства, мужчина планировал убить не только своего бывшего тестя, но и бывшую жену. В ту ночь он проследил за бывшим родственником, проник в салон его автомобиля и приставив к потерпевшему пневматический пистолет, потребовал позвонить дочери и попросить выйти ее из дома. Женщина не знала о преступлениях и села в автомобиль. Подозреваемый угрожал потерпевшим и заставил выехать в безлюдное место, за пределы Сургута. Однако бывший тесть сургутянина догадался, что их хотят убить и намеренно остановился в людном месте, у кафе "Глав Шаурма" на ул. Мира, там где есть видеокамеры.

Тогда обвиняемый не менее пяти раз выстрелил из пневматического пистолета в бывшую жену, в том числе в голову, и избил ее. Сбежать женщине удалось благодаря помощи отца. Она забежала в кафе, посетители заблокировали входную дверь и обвиняемый не сумел попасть в кафе.

Отец женщины тоже смог покинуть автомобиль, но обвиняемый ударил его семь раз ножом.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, 10 судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, судебно-химическая, биологическая, баллистическая, пожарно-техническая экспертиза и другие. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. По ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал частично.

Теги: убийство, нож, Глав Шаурма, жена, подозреваемый, тесть,


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