Mash: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, всего в составе группы было около 15 человек. Диверсант были вооружены автоматами М4, гранатами и взрывчаткой. Их встретили огнем российские пограничники, отбросив обратно на территорию Украины. Предварительно, минимум пять боевиков ликвидированы, пишет Mash.

В феврале план "Перехват" объявили в Джанкое (Крым) после того, как подозрительную группу людей заметили возле военного аэродрома. Как только они увидели правоохранителей, одни сели в машину и уехали в неизвестном направлении, а вторые ушли в лес.