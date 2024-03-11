11 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Урок мужества для юных астраханцев провел боец СВО во время краткосрочного отпуска

Морской пехотинец Александр приехал из зоны боевых действий в родную Астрахань в краткосрочную командировку. Военнослужащий провёл урок мужества для детей из центра «Юность», где продемонстрировал элементы обмундирования и содержимое тактического рюкзака: мультитул, бронированные очки, тепловизор, компас, эвакуационные тросы, ложки и вилки, наушники.

По данным минсоцразвития и труда Астраханской области, эти вещи ребята смогли не только посмотреть, но и примерить.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Чтобы уметь пользоваться этими предметами и применять на деле военные навыки, необходимо хорошо знать ОБЖ, математику и анатомию. Также нужно усердно заниматься спортом. Всё это обязательно пригодится в жизни, ведь вы – наше будущее, опора и надежда», – отметил боец.

Также Александр рассказал о взаимной выручке военнослужащих, поделился историями о боевых буднях и быте солдат. Он напомнил ребятам, для чего проводится спецоперация и призвал любить и защищать свою Родину.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В конце встречи ребята пожелали солдату крепкого здоровья, скорейшего возвращения домой с Победой и подарили тактические браслеты, сделанные своими руками.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Присоединиться к герою и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Напомним, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.

Теги: боец сво, урок мужества,


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