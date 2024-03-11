Суд оставил за решеткой одного из убийц свердловского священника

Житель Среднего Урала, осужденный за убийство священника в храме, хотел перевестись в колонию-поселение. Однако суд оставил его на строгом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в январе 2007 года Роман Сухачев с подельником пришли в храм Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский, чтобы похитить иконы. Дождавшись, когда прихожане уйдут после окончания службы, сообщники напали на настоятеля храма и убили его. Затем они похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца и другие. В дальнейшем обоих задержали.

В мае 2007 года Сухачев получил 20 лет и 11 месяцев "строгача" со штрафом в 300 тысяч рублей. Недавно убийца священника подал ходатайство о переводе из ИК строгого режима в колонию-поселение для отбывания оставшегося срока. Однако в прокуратуре выступили против.

Так, прокурор указал, что за решеткой Сухачев семь раз подвергался дисциплинарным мерам, его неоднократно помещали в штрафной изолятор (ШИЗО). Кроме этого, за все годы из суммы штрафа он заплатил меньше 40 тысяч рублей. Тавдинский районный суд согласился с мнением прокурора и администрации ИК и в удовлетворении ходатайства отказал. Роман Сухачев останется в колонии строгого режима.

Напомним, что его подельник Сергей Давлятчин получил 21 год и 7 месяцев лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей.