11 Марта 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Население Ирландии на референдуме отвергло новое определение семьи

В Ирландии прошел референдум о новом определении семьи и роли женщины, которые власти хотели закрепить в местной конституции. Население страны отвергло эти изменения.

Семью предлагалось переопределить как "длительное отношение пар", то есть исключить упоминание о браке. Притом что сожительство содомитов там считается "браком". А формулировку в конституции об "обязанностях женщины по дому" предлагалось заменить словами о заботе, оказываемой членами новой "семьи" друг другу.

Ирландцы массово отвергли обе поправки. Против первой проголосовали 67%, против второй - 74%. Как пишет The Irish Times, это является самым высоким показателем среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии.

Премьер-министр Лео Варадкар признал, что референдум "полностью провалился". Издание отмечает, что тем самым ирландцы выразили вотум недоверия нынешнему правительству. Пытаясь угодить всем, правительство одновременно утверждало, что предлагает серьезные изменения в конституции, но также и то, что юридически это вообще ничего не изменит. То есть, придерживаясь позиции "и вашим, и нашим", правительство столкнулось с недовольством со всех сторон.

Результаты повергли в шок правящую коалицию. Независимый политик Верона Мерфи говорит, что избиратели недовольны тем фактом, что партии служат не народу, а правительству в Дублине.

Ирландия считается католической страной и одной из самых консервативных в Европе. Однако в 2018 году на референдуме были легализованы аборты. Также с 2010 года в стране снижается рождаемость, которая пока сохраняется чуть выше среднеевропейского уровня, а демографической инерции еще хватает на естественный прирост населения.

Теги: Ирландия, референдум, семья


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