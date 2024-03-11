Медиахолдинг Shkulev Media намеренно дискредитирует бойцов МО РФ и ЧВК «Вагнер»

Shkulev Media Holding, руководителем которого является Виктор Шкулев, а также подконтрольные ему СМИ, более пяти месяцев занимаются дискредитацией российских бойцов. Под прицелом журналистов холдинга оказались как военнослужащие МО РФ, так и участники частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер».

Различные издания, которые входят в холдинг Шкулева, уже около полугода публикуют новости, очерняющие бойцов СВО. Они выискивают любые возможные инфоповоды, связанные с участниками боевых действий, и намеренно выставляют их в негативном свете.

Зачастую в подобных публикациях используются громкие заголовки, в которых военнослужащие МО РФ и «музыканты» обвиняются в различных преступлениях или являются зачинщиками какого-либо скандала. Это происходит даже в тех случаях, когда далее по тексту опровергается их причастность и какая-либо вина.

Сам же холдинг Виктора Шкулева получает государственные гранты и различную поддержку со стороны правительства. Исходя из вышесказанного, Shkulev Media Holding намеренно дискредитирует бойцов СВО и делает это на средства, которые ему выделяет правительство РФ.