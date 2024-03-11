Песков: Попытки Парижа создать коалицию для отправки войск на Украину очень опасны

В Кремле заявили, что активность Парижа в попытках сколотить коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, - прямая линия на нагнетание напряженности.

"Это опасная линия, очень опасная", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта линия "потенциально может иметь очень нежелательные последствия". "Мы самым внимательным образом за этим наблюдаем", - цитирует Пескова ТАСС.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции, которая обвинила его в безумной попытке втянуть Францию в войну против России. В ответ он сказал, что сейчас речь об отправке войск не идет, чем разрядил ситуацию. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.