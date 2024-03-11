Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия

В 2023 году Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Отмечается, что с начала СВО оружие местному режиму поставили не менее 30 стран. При этом за последние пять лет США обеспечили 39% украинского импорта оружия, Германия - 14%, Польша - 13%. А для Польши Украина стала основным рынком сбыта оружия. Также Украина стала главным получателем оружия в Европе - 23%. А сама Европа за пятилетку закупила почти вдове больше оружия, чем за тот же срок ранее.

Как сообщалось, Россия опустилась со второго на третье место в мире по экспорту вооружений.