Мосгорсуд отправил на пересмотр приговор Петру Верзилову*

Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову* поделу о фейках про российскую армию, который вынес в ноябре 2023 года Басманный районный суд столицы. Уголовное дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции, но в ином составе, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Верзилова* приговорили по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно – Верзилов* уже давно не живет в России.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ