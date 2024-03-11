В ДТП на трассе "Екатеринбург - Тюмень" пострадали семь человек

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с семью пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария случилась сегодня на 78 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" Богдановичского района. Столкнулись легковой автомобиль "Тойота" и грузовик "Хонг Ян". По предварительным данным, водитель "Тойоты" при выезде с обочины не убедился в безопасности и допустил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате водитель и шестеро пассажиров "Тойоты", двое из которых несовершеннолетние, были доставлены в больницу. Шофер грузовика не пострадал. Известно, что он перевозил ягоды из Читинской области в Москву.

Как добавили в ГИБДД, движение на данном участке ограничено. Введено реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.