Жители Тюменской области могут начать свой бизнес при поддержке властей региона

Жители Тюменской области могут начать свой бизнес при поддержке правительства Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По поручению губернатора Александра Моора для начинающих предпринимателей разработаны 50 бизнес-моделей. Разработчиками являются центр "Мой бизнес" фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и Центр развития бизнеса и франчайзинга "Франчай".

Бизнес-модель включает: описание продукта или услуги, варианты рынка сбыта, концепцию маркетинга/продаж, рекламу и продвижение, план производства, финансовый план, факторы риска, перечень поставщиков, экспертные советы.

Бизнес модель подойдет как начинающим предпринимателям, которые еще только определяются с нишей, так и действующим предпринимателям, которые хотят открыть новое направление бизнеса, а также инвесторам и собственникам, которые пытаются определить приоритетное направление деятельности.

Ознакомиться с бизнес-моделями можно на официальном портале "Мой бизнес". Необходимо заполнить форму, после этого с заявителем свяжется сотрудник центра "Мой бизнес" для уточнения деталей.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов отметил, что бизнес-модели разработаны с учетом мнения предпринимателей.

"Команда центра "Мой бизнес" сформировала модели таким образом, что они могут быть реализованы в любом муниципалитете региона", - заявил он.