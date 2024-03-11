В Тюменской области школьнику ампутировали ногу после катания на снегоходе

15-летнему подростку ампутировали ногу после катания на снегоходе вблизи села Старый Кавдык Ялуторовского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Травму ребенок получил 1 января 2021 года во время катания на санках. 41-летний мужчина катал на пластиковых санях сына своих знакомых. Сани были прикреплены к снегоходу. Сообщается, что мужчина не принял должных мер безопасности в плохих дорожных условиях. Сани занесло. Они столкнулись с другим снегоходом.

Подросток получил тяжелые травмы. В феврале 2021 года ему ампутировали нижнюю треть бедра.

В сентябре 2023 года потерпевший обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение. Участвовавший в данном процессе работник Ялуторовской межрайонной прокуратуры дал заключение о наличии законных оснований для удовлетворения иска. Суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и понесенные расходы на лечение в размере 189 тыс. рублей.