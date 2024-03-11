Дистанционно будут голосовать около 4,5 миллионов россиян

В понедельник, 11 марта, завершается прием заявок на дистанционное голосование на президентских выборах. По данным ЦИК, к утру 11 марта было подано 4,5 млн заявок на голосование через Госуслуги. Это без учета Москвы, где заявление заранее можно было не подавать. Всего проголосовать дистанционно можно будет в 29 регионах.

Также подано 4,05 млн заявлений на голосование по месту пребывания – на обычном участке, но не по месту жительства.

Экс-глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) считает, что всего дистанционно в России проголосует около 10 млн избирателей (5 млн в Москве и столько же в остальных регионах вместе взятых), что составит порядка 8,8% от всех избирателей.