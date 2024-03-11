На Госуслугах появится раздел о поддержке участников СВО

На портале Госуслуг появится раздел, посвященный мерам поддержки участников специальной военной операции (СВО). Поручение дал президент России Владимир Путин.

"Правительству при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах", - говорится на сайте Кремля.

Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Создать такой раздел следует до 1 мая 2024 г.