Проект передовых инженерных школ в Новосибирской области расширяется в соответствии с инициативами президентского послания

Новый проект Передовой инженерной школы Новосибирского государственного аграрного университета (ПИШ НГАУ) готовится к открытию при содействии Правительства региона по решению Президента РФ.

Как отметила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова 11 марта в ходе посещения НГАУ, в своем Послании Федеральному Собранию глава государства анонсировал целый ряд программ по усилению технологической независимости России. «В частности, Президент предложил расширить программу еще на 50 ПИШ, чтобы было создано 100 центров по всей стране. Новосибирская область готова к расширению проекта, и при содействии регионального Правительства наши вузы совместно с сильными индустриальными партнерами способны создавать глобальные конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области биотехнологий, беспилотных и пилотируемых авиационных систем, телекоммуникационных мультисервисных сетей и космических технологий», – отметила Ирина Мануйлова.

В Центре ветеринарной иммунобиологии и биотехнологии НГАУ были показаны разработки в рамках проекта будущей передовой инженерной школы технологий агробезопасности Союзного государства России и Республики Беларусь, направленного на предотвращение угроз возникновения новых очагов трансграничных инфекций, а также обеспечение технологического суверенитета по ветеринарным технологиям. Согласно проекту, представленному командой НГАУ, ПИШ должна объединить две функции: стать платформой по разработке диагностических тест-систем и лекарственных препаратов для ветеринарного применения, биопрепаратов для растениеводства, пробиотиков и метабиотиков для животноводства, а также медиатором в подготовке новых специалистов по вирусологии животных и растений. Кроме того, проектом предусмотрено создание молодежного конструкторского бюро ветеринарных биотехнологий и биоинженерного фаблаба.

Замгубернатора отметила, что основным эффектом от внедрения технологий, разрабатываемых в центре НГАУ, ожидается увеличение показателей продуктивности животных на 20%, снижение заболеваемости животных инфекционными болезнями на 30%, а также преодоление антибиотикорезистентности у ряда бактерий.

Ключевой принцип ПИШ – деятельность школы должна заканчиваться выпуском реального изделия, полезного для экономики, а студенты – принимать участие в разработке продуктов для отечественных предприятий. Основной целью деятельности ПИШ НГАУ станет разработка и внедрение в производство биопрепаратов нового поколения, усиливающих резистентность животных разных видов к влиянию факторов окружающей среды путём нормализации иммунных реакций организма и создание системы обеспечения биологической безопасности животноводства.

Проект ПИШ НГУ, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты», в этом году получит грант Минобрнауки РФ в размере 427 млн рублей. Всего на базе российских вузов работают 50 ПИШ: 30 были открыты в 2022 году, еще 20 – в 2023 году. Все ПИШ созданы вузами при поддержке профильных высокотехнологичных компаний.

Высокую значимость проекта ПИШ для Новосибирской области подчеркивал Губернатор Андрей Травников, отметив, что поддерживает создание трех проектов ПИШ – в НГТУ, СибГУТИ и НГАУ, реализуемых в рамках профильного федерального проекта госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».