Противники полигона в Сысерти продолжают пикетировать у резиденции губернатора

Противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе Свердловской области продолжают приходить с плакатами к резиденции губернатора. Уральцы настаивают на встрече в Евгением Куйвашевым.

Очередной пикет прошел сегодня 11 марта, передают "Вечерние ведомости". С плакатом "Сысерть требует встречи с губернатором" вышел житель Щелкуна. Рядом с этим селом хотят расположить мусороперерабатывающий завод "Екатеринбург-Юг".

Напомним, комплекс "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд рублей планировался крупнейшим в УрФО. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Тогда активисты решили инициировать референдум, но Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала жителям в его проведении.

Накануне стало известно, что Свердловский областной суд все же запретил строить под Сысертью новый мусорный полигон и постановил убрать его из территориальной схемы.